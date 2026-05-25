В Британии ожидают самый жаркий майский день в истории наблюдений

Понедельник 25 мая, как ожидается, станет самым жарким майским днем за всю историю наблюдений в Великобритании.

Об этом сообщила британская Метеорологическая служба, пишет "Европейская правда".

"Сегодня в Великобритании ожидается самый жаркий день мая за всю историю наблюдений, с максимальной температурой до 35°C", – заявили в службе.

Записи британской Метеорологической службы достигают более 140 лет, начиная с 1884 года.

Предыдущий рекорд мая, который составляет 32,8°C, был зафиксирован трижды, последний раз – в 1944 году, сообщает Sky News.

Обычно рекорды устанавливаются, когда температура отклоняется лишь на десятые доли градуса, что делает эту жару беспрецедентной для этого времени года, отметили метеорологи.

По данным метеорологов, также была предварительно зафиксирована самая высокая за всю историю наблюдений суточная минимальная температура в мае.

"В течение ночи на аэродроме Кенли температура не опускалась ниже 19,4°C, что предварительно превзошло предыдущий майский рекорд в 18,9°C, установленный еще в 1944 году", – заявила Метеорологическая служба.

