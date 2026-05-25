В Греции арестовали 20 человек за мошенничество с аграрными субсидиями ЕС

В понедельник греческая полиция арестовала на острове Крит 20 человек по подозрению в мошенничестве с сельскохозяйственными субсидиями Европейского Союза.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Среди подозреваемых лидеров преступной сети – двое бухгалтеров и государственных служащих, которые помогали фермерам подавать заявки на получение сельскохозяйственных средств ЕС на основании ложных деклараций об угодьях.

С момента начала деятельности в 2019 году незаконные доходы сети превысили 3 млн евро, заявили в полиции.

Аресты, осуществленные в понедельник, являются последними в серии местных дел, связанных с более широким расследованием Европейской прокуратуры относительно вероятных преступлений в Греции против финансовых интересов ЕС.

В прошлом году европейские прокуроры выдвинули обвинения десяткам греков в фальсификации прав собственности на пастбища с целью получения миллионов евро субсидий ЕС, якобы с помощью государственных служащих и политиков-консерваторов.

Этот скандал вызвал политические волнения в Греции, что привело к парламентским расследованиям, которые не дали однозначных результатов, а также к отставкам министров и призывам оппозиционных партий к проведению досрочных выборов.

По просьбе главного прокурора ЕС в апреле парламент проголосовал за снятие депутатской неприкосновенности с 13 законодателей из правящей партии "Новая демократия", чтобы их можно было допросить по поводу вероятной причастности к отдельным делам.

Премьер-министр Кириакос Мицотакис призвал прокуроров ЕС быстро принять решение о выдвижении обвинений против депутатов, поскольку он стремится предотвратить политические последствия расследования до следующих парламентских выборов, которые должны состояться весной 2027 года.

В 2025 году ЕС наложил на Грецию штраф в размере 392 млн евро за нецелевое использование сельскохозяйственных субсидий в период с 2016 по 2023 год агентством OPEKEPE.