Во Франции ждут рекордную для мая жару: до 34°C в Париже, почти 40° на юге

На этой неделе во Франции ожидается период жары, которая в отдельных местах на юге страны может достигать почти 40°C.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

По прогнозам, пик жары ожидается между 25 и 28 мая – после чего должно произойти резкое снижение температуры более чем на 10 градусов, ближе к сезонным нормам.

В понедельник в Бордо на юге страны ожидают до 36°C, а в среду-четверг – до 40°C; в Париже в начале недели будет до 34°C, через несколько дней – до 35°C.

Температуры около 35°C будут наблюдаться во многих районах страны.

Перед этим в минувшую пятницу во Франции уже обновились ряд температурных рекордов для мая.

В Британии 25 мая ожидаемо станет самым жарким майским днем в истории наблюдений.

Март 2026 года был рекордно теплым в Латвии и Швеции.

В то же время для большей части Европы январь 2026 года стал самым холодным за последние 15 лет.