Литовцев предупредили о тестовых пролетах дронов – будут проверять систему обнаружения

Жителей литовского Каунаса и окрестностей предупредили о двухдневной проверке систем обнаружения беспилотников, во время которой в небе можно будет увидеть аппараты различного типа – включая "Шахеды".

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Литовцев предупредили, что 25-26 мая вокруг Каунаса будет проводиться тестирование системы обнаружения воздушных целей на незначительной высоте. Испытания будут проходить в четырех местностях.

В рамках тестирования будут запускать беспилотники различного типа, чтобы проверить, насколько оборудование справляется со своими задачами. БпЛА, в том числе аппараты типа "Шахед", можно будет видеть на высоте от 250 до 1000 метров.

Жителей просят в этот период воспринимать дроны спокойно, поскольку речь идет о плановых полетах, которые не представляют угрозы.

Как известно, страны Балтии активизировали развертывание средств обнаружения и противодействия беспилотникам после серии инцидентов, когда ударные украинские БпЛА непреднамеренно залетали на территорию этих стран под влиянием российских средств радиоэлектронной борьбы.

Среди последнего, заблудившийся беспилотник упал на воду озера и взорвался в Краславском крае в Латвии.

На прошлой неделе румынский самолет сбил беспилотник в воздушном пространстве Эстонии.

Глава Еврокомиссии и еврокомиссар по обороне направляются на встречу с лидерами стран Балтии в связи с вторжениями дронов.