Более половины чехов хотят и дальше видеть Петра Павела на посту президента

Президент Чехии Петр Павел – единственный возможный кандидат на пост следующего главы государства, который мог бы набрать более половины голосов избирателей.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в конце апреля – начале мая, которые агентство STEM/MARK опубликовало в понедельник.

Согласно опросу, 53% жителей Чехии проголосовали бы за Павела, за ним следует премьер-министр Андрей Бабиш с 44%.

Из других лиц, представленных респондентам агентством STEM/MARK, актер и телеведущий Марек Эбен получил бы 40%, министр промышленности и торговли Карел Гавличек – 35%, а министр финансов Алена Шиллерова – 30%.

Павел также – единственный возможный кандидат, которого в качестве президента отвергает менее половины опрошенных.

Людей, которые не проголосовали бы за Павела на пост президента, – 45%, за Бабиша – 56%, за Эбена – 53%, за Гавличека – 51%, а за Шиллерову – 65%.

Наиболее отвергаемым потенциальным кандидатом в президенты, предложенным в опросе, стал бывший премьер-министр Петр Фиала, которого 80% людей не хотели бы видеть во главе Чехии. За ним следует депутат и правительственный представитель Филип Турек от партии "Автомобилисты" с 79%, а 74% опрошенных отвергают лидеров меньших правительственных партий, Томио Окамуру (SPD) и Петра Мацинку ("Автомобилисты"), в качестве главы государства.

Согласно опросу, восприятие важности президентской должности несколько снизилось по сравнению с предыдущим опросом в четвертом квартале прошлого года. В этом году 67% опрошенных считают ее безусловно или достаточно важной, по сравнению с 76% в прошлом году. Примерно пятая часть считают президентский пост неважным. 35% людей выступают за усиление роли президента, тогда как примерно 14% – за ее ослабление.

Президент Чехии Петр Павел 21 мая заявил, что обратится в Конституционный суд, если премьер-министр Андрей Бабиш заблокирует его участие в июльском саммите лидеров НАТО в Анкаре.

Ранее Бабиш назвал нелогичным участие президента Петра Павела в саммите НАТО, несмотря на то, что в прошлом как премьер-министры, так и президенты посещали эти мероприятия от имени Чехии.

Президент Чехии и правительство спорят также по поводу политики расходов на оборону. Павел неоднократно критиковал запланированный объем расходов на оборону Чехии, из-за которого она может оказаться среди аутсайдеров в НАТО.