В правительстве Германии скептически относятся к запрету соцcетей для детей

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт выразил скептицизм по поводу возможного запрета на использование социальных сетей детьми.

Заявление немецкого министра приводит dpa, сообщает "Европейская правда".

Свою позицию относительно запрета соцсетей глава МВД Германии аргументирует тем, что такую меру будет трудно реализовать и вряд ли она сможет самостоятельно решить проблему.

"Простой запрет будет сложно обеспечить, и по этой причине он не будет особенно эффективным", – заявил он.

В то же время, по словам Добриндта, в конечном итоге решение о том, когда ребенку следует получить смартфон, является фундаментальным решением для семей и родителей.

"Ответственность нельзя просто полностью переложить на ту или иную сторону. Но действия государства в этой сфере не могут быть эффективными без участия семей", – сказал он.

Министр также добавил, что социальные сети прочно вошли в привычный способ потребления информации в обществе и стали частью повседневной жизни.

Он отметил, что рассматривать введенный государством запрет как единственное решение – слишком упрощенно.

В настоящее время немецкие политики обсуждают вопрос о введении запрета на использование социальных сетей детьми в возрасте до 14 лет.

В ближайшее время ожидаются рекомендации экспертной комиссии, назначенной министром по делам молодежи Карин Приен.

Согласно опросу, проведенному в апреле Баварским научно-исследовательским институтом цифровой трансформации, 66% жителей Германии поддерживают запрет на использование социальных сетей детьми в возрасте до 14 лет.

Как известно, Национальные собрание Франции одобрило законопроект о запрете доступа к социальным сетям для несовершеннолетних в возрасте до 15 лет.

Парламент Португалии также одобрил в первом чтении законопроект, который требует четкого согласия родителей для доступа детей в возрасте от 13 до 16 лет к социальным сетям.

Между тем президент Франции Эммануэль Макрон призывает к единому подходу ЕС в отношении ограничений социальных сетей для детей.