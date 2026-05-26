Уровень безработицы в Польше растет быстрее всего за последние годы

Статистика в Польше показала рост уровня безработицы больше всего за последние несколько лет.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Business Insider.

На конец апреля в Польше в центрах занятости было зарегистрировано 934,3 тысячи безработных, следует из новейших данных Главного статистического управления. Это на 131,6 тысячи больше, чем 12 месяцев назад.

Последний раз прирост безработных более чем на 130 тысяч, как это произошло в прошлом году, наблюдался в марте 2021 года.

Такой показатель означает, что уровень безработицы составил 6%, то есть на 0,4 процентного пункта выше, чем годом ранее.

В месячном измерении наблюдается снижение уровня с 6,1% до 6%, но это связано с сезонными факторами.

В апреле рынок труда обычно улучшается по сравнению с мартом, в частности из-за роста занятости в строительстве.

В середине мая сообщалось, что уровень безработицы во всех возрастных группах во Франции вырос до самого высокого за последние пять лет.

Также известно, что по состоянию на начало этого года в Германии 13,3 миллиона человек находились под угрозой бедности.