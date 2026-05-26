Более половины поляков считают, что стране не нужна новая конституция

По мнению 50,7% опрошенных поляков, Польша не нуждается в новой конституции.

Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса IBRiS, передает "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News.

Согласно его результатам, 24,9% опрошенных считают, что Польша безусловно нуждается в новом основном законе. Ответ "скорее да" дали 16,6% участников опроса.

Идею начать работу над новым основным законом, которую недавно выдвинул президент Кароль Навроцкий, в целом поддерживают 41,5% поляков.

22,2% респондентов считают, что Польша "скорее не нуждается" в новом важнейшем правовом акте в государстве, а наибольшая доля опрошенных, что составляет 28,5%, однозначно выступает против новой конституции.

Ответ "не знаю/трудно сказать" выбрали 7,8%.

"Исследование показывает отсутствие общественной почвы для изменения конституции, что является скорее плохой новостью для правой оппозиции, чем для коалиции. Ведь результат среди неопределившихся избирателей – потрясающий (68% против 14%) в пользу тех, кто не хочет новой конституции", – прокомментировал результаты исследования профессор Рафал Хведорук, политолог из Варшавского университета.

Напомним, в начале мая у Навроцкого объявили о начале процесса создания нового проекта конституции Польши. Премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал эти намерения.

О намерении разработать новую конституцию Кароль Навроцкий заявил в первом выступлении после присяги в августе. Тогда глава кабинета президента сообщил, что новая конституция должна усилить роль президента.

Подробнее на эту тему – в статье Конституция как оружие: почему в Польше хотят изменить основной закон и какие последствия это будет иметь.