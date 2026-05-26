Премьер Канады предостерег Альберту от запуска Brexit-сценария

Премьер-министр Канады Марк Карни предупредил, что предложение Альберты провести опрос по референдуму об отделении провинции может запустить сценарий хаоса, который произошел при Brexit.

Премьер Альберты Даниэль Смит намерена провести в октябре референдум относительно того, следует ли провинции выносить на голосование вопрос об официальном отделении от Канады.

"Люди говорят, что это начало переговорного процесса, но для некоторых это начало реального отделения", – заявил Карни в понедельник.

Он подчеркнул, что это "очень опасный блеф", и указал на хаос, возникший после голосования в Великобритании за выход из Европейского Союза десять лет назад.

Замечания Карни стали его самой острой критикой с тех пор, как Смит объявила в четверг, что позволит жителям Альберты проголосовать по вопросу, предшествующему референдуму об отделении.

"Я собственными глазами видел, что произошло в Великобритании, когда господствовала мысль: "Голосуйте за это, это будет мягко, а потом мы будем вести переговоры". Спустя 10 лет они все еще пытаются отменить то, за что, по мнению людей, они не голосовали, но что они в итоге получили", – сказал Карни.

В ответ на вопрос, пытался ли он отговорить Смит от проведения референдума, Карни сказал, что премьер Альберты не всегда прислушивается к его советам.

В понедельник Карни четко дал понять, что вопрос референдума подрывает стабильность, к которой стремятся потенциальные инвесторы.

"Является ли это демократической волей жителей Альберты? Голосовали ли они за это на последних провинциальных выборах? Нет, не голосовали. Этого не было в бюллетене, не было в мандатах или программах правящей партии... Это то, что есть", – отметил Карни.

Напомним, в январе Карни призвал президента США Дональда Трампа уважать канадский суверенитет на фоне сообщений медиа о том, что американские чиновники ведут переговоры с сепаратистами Альберты.

Это произошло после сообщения Financial Times о тайных встречах чиновников Госдепа с ультраправыми сепаратистами из "Проекта процветания Альберты", которые выступают за независимость провинции от Канады.