Карні закликав Трампа поважати суверенітет Канади

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні закликав президента США Дональда Трампа поважати канадський суверенітет на тлі повідомлень медіа про те, що американські посадовці ведуть переговори з сепаратистами Альберти.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

На пресконференції Карні запитали про повідомлення Financial Times про таємні зустрічі посадовців Держдепу з ультраправими сепаратистами з "Проєкту процвітання Альберти", які виступають за незалежність провінції від Канади.

На це Карні відповів, що Трамп ніколи не порушував перед ним питання сепаратизму в Альберті, так закликав американського президента поважати суверенітет Канади.

"Ми очікуємо, що адміністрація США поважатиме канадський суверенітет. Я завжди чітко висловлююся щодо цього у своїх розмовах з президентом Трампом", – сказав прем’єр-міністр.

Як повідомляє Financial Times, "Проєкт процвітання Альберти" хоче провести наступну зустріч із посадовцями провінції та представниками Міністерства фінансів США, щоб попросити про кредит в розмірі 500 мільярдів доларів в обмін на проведення референдуму про незалежність провінції.

Минулого тижня міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що люди в Альберті "хочуть суверенітету".

Поява цієї інформації збіглася з погіршенням відносин між США та Канадою. Минулого тижня президент США Дональд Трамп пригрозив Оттаві 100-відсотковим митним тарифом на всі канадські імпортні товари через торговельну угоду з Китаєм.

Також Трамп відкликав запрошення Канади приєднатися до його новоствореної Ради миру після того, як прем'єр-міністр Марк Карні, здається, роздратував американського президента своєю промовою у Давосі.

