В Польше оценили предложение Мерца о статусе "ассоциированного члена" для Украины

Государственный секретарь Министерства иностранных дел Польши Игнаций Немчицкий заявил, что Варшава в процессе вступления новых членов в Евросоюз считает главным путем вперед механизмы расширения, которые существуют на сегодня.

Так он прокомментировал идею Германии о предоставлении Украине статуса "ассоциированного члена" ЕС, сообщает "Европейская правда".

Выступая перед заседанием Совета ЕС по общим делам во вторник, Немчицкий сказал, что позиция Польши остается неизменной.

"Мы поддерживаем процесс расширения, основанный на заслугах. Мы сосредотачиваемся на механизмах расширения, которые уже существуют. Это и есть путь вперед. Я не говорю, что мы не должны обсуждать другие возможности или механизмы, но конечная цель должна оставаться неизменной. Это наше предложение для всех стран-кандидатов. В геостратегических интересах ЕС и Польши видеть Украину в этом клубе", – сказал он.

Польский дипломат подчеркнул, что он с коллегами еще не обсуждал этот вопрос. В то же время он признал, что принятие больших стран в ЕС всегда сопровождается более сложными дискуссиями, поскольку влияние на внутренний рынок намного больше.

"Однако мы знаем из собственного опыта присоединения в 2004 году, что присоединение крупных рынков к ЕС также создает значительные экономические возможности, поэтому на это следует смотреть с обеих сторон. Мы еще не проводили детального обсуждения предложения канцлера Германии", – сказал Немчицкий.

Отдельно он прокомментировал позицию Польши относительно открытия переговорных кластеров с Украиной.

"Мы говорим об открытии первого кластера, но мы открыты к обсуждению открытия следующих разделов и кластеров. Я не думаю, что мы будем против этого", – отметил госсекретарь МИД Польши.

22 мая президент Украины Владимир Зеленский направил письмо лидерам Евросоюза, в котором заявил, что предложение Германии предоставить Украине статус "ассоциированного члена" ЕС является несправедливым, поскольку это лишит Киев права голоса в рамках Евросоюза.

Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил разрешить Украине участвовать в заседаниях ЕС без права голоса как промежуточный шаг к полноправному членству в Евросоюзе.

