В СНГ начали процедуру по выходу Молдовы из ключевых соглашений

Исполнительный комитет СНГ получил заявление Молдовы о выходе из ключевых соглашений организации и запустил соответствующую процедуру.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил генсек СНГ Сергей Лебедев, которого цитирует российское издание Коммерсант.

При этом Лебедев утверждает, что Кишинев стремится сохранить сотрудничество в экономической сфере.

"Мы начали эту процедуру. Она продлится целый год. Но также поступило заявление от Кишинева о том, что он желает остаться в экономическом сотрудничестве СНГ", – отметил он.

Напомним, 9 апреля президент Молдовы Майя Санду подписала указы о денонсации основополагающих соглашений СНГ.

Решение о выходе было инициировано Министерством иностранных дел и поддержано парламентом во втором чтении 2 апреля.

Глава молдовского МИД Михай Попшой ранее говорил, что Молдова официально выйдет из Содружества независимых государств 8 апреля 2027 года.