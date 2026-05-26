Германия вызвала посла РФ из-за угроз новыми атаками на Киев

Министерство иностранных дел Германии вызвало посла России из-за угроз новыми ударами по Киеву и призыв к западным дипломатам покинуть украинскую столицу.

Об этом говорится в заявлении немецкого внешнеполитического ведомства в Х, сообщает "Европейская правда".

В этом контексте в немецком МИД подчеркнули, что Россия делает ставку на угрозы, террор и эскалацию.

"Поэтому сегодня мы вызвали к себе посла России. Сегодня мы четко дали понять России: мы не поддадимся угрозам и в дальнейшем будем решительно поддерживать Украину", – отмечается в заявлении.

Также представителя РФ вызвала внешнеполитическая служба ЕС и МИД Норвегии.

В МИД Польши накануне заявили, что будут рассматривать удары РФ по польским диппредставительствам как целенаправленные и преднамеренные и призвали Россию немедленно прекратить ее агрессию.

Посол ЕС в Киеве Катарина Матернова заверила, что западные дипломаты не покинут Киев, несмотря на новые угрозы РФ относительно новых ударов по украинской столице.