СМИ: ЕС не проявляет интереса к новым переговорам о сближении с Великобританией

Европейцы удивлены внезапным появлением заявлений со стороны Великобритании о возвращении в ЕС, и большинство столиц, по-видимому, не заинтересованы в продолжении переговоров.

Об этом Euractiv сообщили осведомленные чиновники и дипломаты в Брюсселе и Лондоне, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, несмотря на дискуссию в высших эшелонах правящей Лейбористской партии Великобритании относительно попыток вернуться в ЕС и предложения со стороны Лондона о создании единого рынка товаров с ЕС, европейская сторона, похоже, не проявляет желания активизировать переговоры.

По данным издания, лишь несколько столиц ЕС уделяют пристальное внимание этим событиям, и ни одна страна, кроме Франции, Ирландии и Нидерландов, не проявляет активного интереса к радикальному пересмотру действующего торгового соглашения с Великобританией после Brexit.

"Здесь нечего сказать. Этот вопрос не стоит на повестке дня и его трудно решить. В общем, европейцы просто не хотят этим заниматься", – сказал один из собеседников.

Чиновники отвергли предложения из Лондона, которые, как утверждается, были "непоследовательными".

Собеседники отметили, что ранее в этом месяце Майкл Эллам, главный переговорщик Великобритании, вынес на рассмотрение план создания единого рынка товаров. Впрочем, по их мнению, это является "возвратом" к предыдущим британским попыткам "выбирать лучшее".

"Команда Стармера, похоже, игнорирует все уроки и опыт, накопленные британской стороной на предыдущих этапах переговоров по Brexit. Это никоим образом не помогает", – сказал собеседник из Брюсселя.

Ранее СМИ сообщали, что следующий саммит между Великобританией и Европейским союзом может быть отложен из-за затягивания переговоров об углублении отношений и ослабления авторитета премьер-министра Кира Стармера.

Напомним, в последнее время опросы в Великобритании показывают, что все больше людей сожалеют о выходе страны из ЕС по итогам референдума 2016 года. Согласно одному из последних опросов, полное возвращение в ЕС поддержали бы 53%.

Читайте также: Великобританию возвращают в ЕС? Что может измениться после Стармера и чего ждать Украине.