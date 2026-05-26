Посла РФ вызвали в МИД Польши из-за угроз нанести новые удары по Киеву

В Министерство иностранных дел Польши был вызван российский посол Георгий Михно в связи с последними угрозами РФ нанести новые удары по Киеву.

Об этом заявил пресс-секретарь польского МИДа Мацей Вевюр, которого цитирует Polsat News, сообщает "Европейская правда".

По его словам, Польша "не может согласиться" с такими заявлениями российской стороны.

"Как и другие страны, мы вызвали – в нашем случае – посла России в Польше и изложили ему нашу позицию относительно этих угроз, или предупреждений, как их называет Российская Федерация… Мы не можем с этим согласиться. Мы очень четко подчеркиваем, что раз Россия, как она сама заявляет, не ведет войну, а проводит специальную военную операцию, это означает, что круг этих целей должен был быть ограничен военными объектами", – сказал Вевюр.

Представитель польского МИД также добавил, что послу РФ выразили "очень решительный призыв к немедленному прекращению необоснованной и незаконной агрессии, а также к соблюдению международных обязательств и договоров".

Сообщалось, что Германия вызвала посла России из-за угроз новыми ударами по Киеву. Также представителя РФ вызвали внешнеполитическая служба ЕС и МИД Норвегии.

Посол ЕС в Киеве Катарина Матернова заверила, что западные дипломаты не покинут Киев, несмотря на новые угрозы РФ о новых ударах по украинской столице.