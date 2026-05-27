В Исландии заявили о всплеске дезинформации накануне референдума о переговорах с ЕС

Глава МИД Исландии Торгердур Катрин Гуннарсдоттир за три месяца до проведения в стране референдума о возобновлении переговоров с ЕС о вступлении предупредила о распространении большого количества дезинформации.

Об этом она рассказала изданию The Guardian, сообщает "Европейская правда".

Гуннарсдоттир обвинила отдельных лиц и группы как внутри страны, так и за ее пределами в разжигании страха. Она заявила, что Исландия подвергается натиску дезинформации и риторики, заимствованной "из учебника Найджела Фараджа и партии Reform UK", британских правопопулистов.

Министр отметила, что референдум рискует стать мишенью для России и "актеров, стремящихся негативно повлиять на нашу общественную дискуссию". Она предупредила, что иностранное вмешательство и распространение дезинформации могут в конечном итоге повлиять на результат.

"Я опасаюсь, что мы столкнемся с ситуацией, подобной Brexit. На мой взгляд, это был бы довольно опасный путь, потому что… сторонники Brexit распространяли всевозможную ложь", – сказала она изданию.

В качестве примера министр указала на противоречивые цифры, которые использовала кампания за выход Великобритании из ЕС, относительно того, сколько денег Лондон отправлял в бюджет Евросоюза. По ее словам, Brexit "должен быть примером того, как не следует проводить кампанию", а не чем-то, что стоит подражать.

Гуннарсдоттир призвала исландских избирателей "самостоятельно принимать решения" и быть осторожными в отношении источников информации.

Правительство Исландии одобрило предложение о проведении 29 августа референдума о возобновлении переговоров о вступлении в ЕС.

Исландия подала заявку на членство в ЕС в 2009 году после финансового кризиса, но переговоры были приостановлены по ее инициативе в 2015 году. Тогда власти Исландии объяснили это неудачами еврозоны.

Рекомендуем ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": Бегство от Трампа: почему Исландия может возобновить движение к членству в ЕС и что этому будет мешать.