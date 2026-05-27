Страны Балтии остались бы на летнем времени в случае отказа от сезонного перевода стрелок

Правительства балтийских государств сходятся во мнении, что для их стран в случае отказа от сезонного перевода стрелок было бы удобным летнее время – но и понимают, что существенным фактором будет позиция соседней Финляндии, где выступают за зимнее время.

Как сообщает LSM, пишет "Европейская правда", об этом рассказал министр транспорта Атис Швинка после очередного обсуждения с балтийскими коллегами.

Балтийские министры транспорта обсудили предложение Литвы об отказе от сезонных переводов часовых стрелок.

По словам министра, Латвия выступает за то, чтобы сохранить как постоянное летнее время, Литва и Эстония также соглашаются с этим подходом. Впрочем, отметил он, перед закреплением этой позиции нужно будет более широкое общественное обсуждение.

Кроме того, отметил министр, важным фактором остается позиция Финляндии, где до сих пор выступали за сохранение зимнего времени в случае отказа от перевода стрелок. Для Эстонии важно оставаться в одном часовом поясе с северным соседом.

Как известно, в ЕС уже много лет продолжаются дискуссии об отказе от сезонного перевода стрелок. Позиции разных стран до сих пор существенно отличаются. Среди последних актуализировать обсуждение этой темы пытались Польша и Испания. Литва планирует сделать это во время своего председательства в Совете ЕС в первой половине 2027 года.

Недавно в Еврокомиссии напомнили, что вопрос о возможном отказе от перевода часов на зимнее или летнее время зависит от государств-членов.

