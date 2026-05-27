Премьер Нидерландов призвал к укреплению европейского крыла НАТО

Нидерланды и Европа должны занимать более решительную позицию в отношении собственной безопасности.

Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен в своей вступительной речи на конференции "Next Gen Security Conference" в Гааге, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Йеттен заявил, что, увеличивая собственные инвестиции в безопасность, европейские страны становятся менее зависимыми от Соединенных Штатов и, как следствие, – более сильными союзниками.

В центре его выступления были вопросы укрепления Европы и сотрудничества с Америкой. "Мы не должны дистанцироваться от США, а сделать альянс более равноправным и, в конечном итоге, сильнее", – заявил премьер Нидерландов.

По мнению Йеттена, это не является односторонним процессом: "Мы зависим друг от друга".

В этом контексте, по его словам, важно, чтобы Нидерланды и Европа взяли на себя большую ответственность за собственную безопасность.

"Слишком долго Европа держалась за наивную идею, что мы можем и в дальнейшем находиться под защитным зонтиком США вечно, причем за низкую цену", – отметил Йеттен.

Он подчеркнул, что европейское крыло НАТО должно стать сильнее: "Не потому, что этого требует от нас наш крупнейший союзник, а потому, что мы хотим стоять на собственных ногах".

Премьер-министр также обсудил важность других форм сотрудничества, особенно сейчас, когда мировые державы ставят на первое место собственные интересы.

"Я убежден, что создание новых коалиций имеет решающее значение", – сказал Йеттен.

В этом контексте он упомянул о вступлении Украины в Европейский Союз: "Мы должны осознать преимущества наличия на востоке Союза способного и закаленного в боях партнера".

По мнению Йеттена, войны и изменчивые геополитические отношения не возникают из ниоткуда.

"На протяжении многих лет мы сталкиваемся с реальностью, когда лидеры по всему миру пренебрегают демократией и верховенством права и играют с миром и процветанием в нашем регионе", – сказал он.

По мнению премьера, Нидерланды должны играть важную роль в обеспечении безопасности в Европе.

СМИ накануне сообщили, что США намерены существенно сократить количество вооружения и военнослужащих для нужд стран-членов Североатлантического альянса.

Сообщалось также, что у Трампасоздали список "непослушных" стран НАТО, которым он якобы хочет отомстить.

Подробнее читайте в статье "Европейской правды"Наказание для Германии. Почему Трамп выводит войска из Европы и действительно ли это месть за Иран