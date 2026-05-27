В Великобритании в 2025 году рождаемость упала до рекордно низкого уровня

В прошлом году количество рожденных детей в Англии и Уэльсе упало до самого низкого уровня с 1977 года.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные Национального статистического управления, передает "Европейская правда".

По данным Национального статистического управления, в 2025 году количество живорожденных снизилось на 1,6% до 585 396, что лишь на 14 408 больше, чем количество людей, умерших в Англии и Уэльсе.

В 2024 году количество рожденных превышало количество умерших на 26 064.

Данные аналитического центра Resolution Foundation свидетельствуют, что уже в этом году в Великобритании может возникнуть дефицит рождаемости среди коренного населения по сравнению со смертностью.

Иммиграция долгое время обеспечивала рост населения Великобритании, но количество мигрантов начало уменьшаться сокращаться с рекордного показателя в 944 000 человек за год, зафиксированного в марте 2023 года.

Данные Национальной статистической службы (ONS) на прошлой неделе показали, что в прошлом году в Великобританию приехало на 171 тысячу человек больше, чем уехало, что является самым низким показателем чистой иммиграции с 2012 года, не считая пандемии, когда действовали ограничения на поездки.

Также, как отмечается, бывшие мигранты в Великобританию сейчас помогают стабилизировать демографическую ситуацию в стране. По данным ONS, из общего количества живорожденных в прошлом году 40,2% родились у родителей, один или оба из которых родились за пределами страны. Это было увеличение по сравнению с 39,5% в 2024 году.

Количество рождений в Германии в 2025 году обновило антирекорд за период после Второй мировой войны.

В Молдове в 2025 году снова снизилась рождаемость – количество новорожденных было на 6,6% меньше, чем в предыдущем году.

Тенденция к сокращению рождаемости и откладыванию отцовства на более поздний возраст в той или иной степени характерна для всех европейских стран. На этом фоне в ряде стран правительства ввели или обсуждают меры по поощрению отцовства.

Евростат прогнозирует сокращение населения стран ЕС к концу века на 11,7%.