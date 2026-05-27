В Германии на 13 лет заключили в тюрьму бывшую левую террористку, которая скрывалась от полиции 30 лет

Одна из последних выживших участниц группы "Фракция Красной армии" (RAF), которая совершала убийства и похищения людей в Германии с 1970-х годов, получила 13-летний тюремный срок.

Региональный суд в Вердене вынес приговор, признав 67-летнюю Даниэлу Клетте виновной по шести пунктам обвинения в грабеже с отягчающими обстоятельствами.

Суд над Клетте длился с марта прошлого года. Прокуратура обвинила ее, а также ее предполагаемых сообщников Буркхарда Гарвега и Эрнста-Фолькера Штауба в ограблении инкассаторских автомобилей и супермаркетов в Нижней Саксонии, Северной Рейн-Вестфалии и Шлезвиг-Гольштейне в период с 1999 по 2016 год, иногда в масках и с тяжелым оружием. В ходе судебного разбирательства было решено, что пять преступлений не будут дальше преследоваться.

В итоге осталось восемь ограблений в Нижней Саксонии и Северном Рейне-Вестфалии, в ходе которых было похищено в общей сложности более двух миллионов евро.

Прокуроры выдвинули обвинение против Клетте, обвинив ее в том, что она вместе с двумя сообщниками совершила ограбления, чтобы обеспечить себя финансово после того, как группа RAF официально распалась в 1998 году.

Даниэлу Клетте арестовали в Берлине в феврале 2024 года, она три десятилетия скрывалась от властей.

Левая боевая группировка, известная в Германии как RAF, возникла на волне протестов против войны во Вьетнаме и убила около 30 человек – немецких политиков и бизнесменов, а также американских солдат – в течение 1970-х и 1980-х годов.

Сторонники левого экстремистского движения RAF в позапрошлом году заявили, что в ночь на 29 апреля сожгли садовый домик генерального директора концерна Rheinmetall Армина Паппергера, обвинив его в "наживе" на продажах оружия.