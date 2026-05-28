Европейским послам показали иностранные компоненты средств, которыми РФ била в ночь на 24 мая

Европейским послам продемонстрировали иностранные компоненты российских ракет и дронов, выпущенных по Украине во время удара в ночь на 24 мая.

Об этом сообщили в четверг в Офисе президента Украины, пишет "Европейская правда".

Представителям европейских государств продемонстрировали детали российских ракет "Циркон", "Калибр", Х-101 и дронов "Герань-2", которыми в ночь на 24 мая Россия атаковала Украину.

фото офиса президента Украины

В них содержались компоненты иностранного производства, а именно – Швейцарии, Германии, США, Великобритании, Японии, Китая и других стран – изготовленные, в частности, в этом году.

Также были продемонстрированы отдельные платы из баллистической ракеты средней дальности "Орешник", содержащие исключительно российские и белорусские компоненты, изготовленные в период с 2004 по 2014 год.

"Нам нужно сосредоточиться и действительно остановить поставки деталей, поступающих в Россию. Это станет значительным ударом по мощностям российского оборонного производства", – сказал Владислав Власюк, уполномоченный президента по вопросам санкционной политики.

Также он подчеркнул, что важно усилить контроль над доступом Беларуси к иностранной электронике. Часть компонентов, которые содержали российские ракеты, была изготовлена на минском заводе "Интеграл", в частности микрочипы и платы для крылатых ракет и "Орешника".

Украинская сторона призвала европейских партнеров усилить координацию в противодействии "теневому флоту" России. В частности, останавливать и арестовывать суда на основании материалов, собранных СБУ, Офисом генпрокурора, Службой внешней разведки и ГУР.

Напомним, 25 мая представители более 70 иностранных государств по приглашению главы МИД Андрея Сибиги посетили места последних ударов РФ на Лукьяновке в Киеве.

Как сообщала "Европейская правда", здание Министерства иностранных дел Украины понесло повреждения в результате российских ударов по Киеву в ночь на 24 мая.