Мадьяр уверен, что Венгрия "очень близка" к размораживанию средств ЕС

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что его страна близка к размораживанию средств Европейского Союза.

Об этом он сообщил в четверг, 28 мая, в видеообращении на Facebook, пишет "Европейская правда".

В этот день Мадьяр прибыл в Брюссель для проведения переговоров о разблокировке средств ЕС, которые были заморожены при предыдущем правительстве во главе с Виктором Орбаном.

"Не хочу говорить раньше времени, но сейчас мы очень близки к соглашению", – заявил премьер страны.

Он отметил, что остаются некоторые вопросы, которые нужно решить в отношении борьбы с коррупцией, хотя "по многим важным вопросам уже достигнуто согласие".

Как сообщала "Европейская правда", 29 апреля тогда еще будущий премьер-министр Венгрии в Брюсселе провел переговоры с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен о разблокировании замороженных средств для Будапешта.

Европейская комиссия якобы выдвинула Венгрии 27 условий для разблокирования средств для Венгрии, среди которых – проверки по борьбе с коррупцией и отмена решений еще действующего премьер-министра Орбана, которые считаются нарушающими правила ЕС.