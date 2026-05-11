У ЄС кажуть, що ризик хантавірусу для населення Європи "оцінюється як низький"

Ризик для громадян Європейського Союзу від можливого поширення хантавірусу наразі є низьким.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявила речниця Єврокомісії Ева Грнчіржова у понеділок, 11 травня.

Євросоюз оцінює ризик хантавірусу як низький.

"Згідно з останньою оцінкою Всесвітньої організації охорони здоров’я, ризик для широкої європейської громадськості, пов’язаний із хантавірусом, наразі оцінюється як низький", – заявила Грнчіржова.

Вона запевнила, що "захист здоров’я населення є пріоритетом номер один для Єврокомісії".

"Комісія працює цілодобово, щоб скоординувати європейську відповідь. Ми об’єднуємо держави-члени, Європейський центр із профілактики та контролю захворювань, Всесвітню організацію охорони здоров’я, партнерів G7 для забезпечення єдиної та, головним чином, науково обґрунтованої відповіді", – розповіла речниця.

Вона розкрила деталі про активацію механізму цивільного захисту на прохання Іспанії під час евакуації громадян з судна MV Hondius, на якому виявили симптоми хантавірусу.

"Протягом вихідних ми координували репатріаційні рейси для громадян ЄС. Чотири рейси відбулися вчора в рамках механізму цивільного захисту з використанням спеціальних транспортних засобів та застосуванням необхідних медичних протоколів для захисту пасажирів, екіпажів, оперативного персоналу, а також широкої громадськості", – повідомила посадовиця.

Ева Грнчіржова наголосила, що ЄС "залишається в режимі готовності щодо додаткових транспортних засобів, логістичних потужностей та захисного обладнання, якщо щось із цього знадобиться".

Як повідомляла "Європейська правда", круїзний лайнер, на якому спалахнула смертельна епідемія хантавірусу, вранці 10 травня прибув до порту на Тенерифе.

Тим часом в одного із французів, які були репатрійовані з борту судна MV Hondius, виявили симптоми хантавірусу.

Також повідомлялося, що четверо українців залишаються на судні, де відбувся спалах хантавірусу, до прибуття в Нідерланди.