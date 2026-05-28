Совет ЕС одобрил выделение Украине почти 2,8 млрд евро в рамках Ukraine Facility

Украина получит транш в размере почти 2,8 млрд евро после того, как Совет Европейского союза принял решение о седьмом очередном выделении средств в рамках Механизма поддержки ЕС Ukraine Facility.

Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Совета ЕС, передает "Европейская правда".

В Совете ЕС уточнили, что эта сумма является результатом успешного выполнения Украиной одиннадцати из двадцати шагов, необходимых для получения седьмого транша.

Она также свидетельствует о введении ряда мер, в частности одной, необходимой для пятого транша, и двух – для шестого.

Кроме того, Украина выполнила ряд условий раньше, чем это предусматривалось в рамках программы Ukraine Facility. В частности, речь идет о двух шагах в рамках восьмого транша и ещё двух – в рамках девятого. В соответствии с новой методологией, принятой Комиссией, Украина впервые получит компенсацию за такое досрочное выполнение.

Выплаты в рамках Ukraine Facility связаны с "Планом для Украины", который определяет стратегию Киева по восстановлению, реконструкции и модернизации, а также график внедрения реформ, согласованных с целями вступления страны в ЕС в ближайшие годы.

Текущий седьмой транш является продолжением предыдущего шестого транша на сумму около 2,3 млрд евро, предоставленного в декабре 2025 года.

"Европейская правда" ранее сообщала, что седьмой транш финансовой помощи от Европейского Союза в рамках механизма Ukraine Facility – 2,8 млрд евро – будет перечислен Украине в начале июня 2026 года.

Ранее еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос сообщила, что Украина выполнила ряд требований для получения нового транша по Ukraine Facility.

В целом, ЕС устанавливает более строгие условия по реформам для получения Украиной макрофинансовых траншей, но Киев сопротивляется просьбам Брюсселя.