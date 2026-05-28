Нидерландский Patriot будет защищать хаб помощи Украине в Польше до декабря

Министерство обороны Нидерландов приняло решение продлить срок пребывания системы противовоздушной обороны Patriot в Польше, которая защищает ключевой логистический центр оказания помощи Украине.

Об этом говорится в письме министра обороны Нидерландов Дилан Ешилгёз-Зегериус в Палату представителей, сообщает "Европейская правда".

Миссия Нидерландов по защите центра, расположенном в польском Жешуве, должна была завершиться в начале июня, однако срок развертывания систем Patriot будет продлен еще на шесть месяцев.

В письме отмечается, что логистический центр в Польше является частью программы НАТО по оказанию помощи и обучению в области безопасности для Украины (NSATU).

Отсюда в Украину доставляется военная техника из стран Альянса. Размещение нидерландской системы Patriot позволяет NSATU безопасно осуществлять свои логистические операции. Таким образом, это является важным звеном в поддержке Украины.

"Patriot – это важная, но и дефицитная система противовоздушной обороны, особенно с учетом текущей международной ситуации в области безопасности с многочисленными конфликтами. Продолжая развертывание Patriot, Нидерланды отвечают на просьбы НАТО и Польши. Это решение подчеркивает нашу поддержку Украины и сигнализирует, что Нидерланды готовы, если НАТО и союзники обратятся к нам", – отметила глава оборонного ведомства страны.

С декабря 2025 года Нидерланды развернули системы противовоздушной обороны для защиты логистического центра в Польше. Помимо развертывания Patriot, это включает размещение комплекса NASAMS и системы противодействия дронам.

Система противовоздушной обороны Patriot и примерно 150 военнослужащих останутся в Польше не позднее начала декабря. Остальные системы вернутся в Нидерланды в июне.

Нидерланды с 1 декабря взяли под свою охрану крупный логистический центр НАТО в городе Жешув в восточной Польше, развернув 300 военнослужащих и несколько систем противовоздушной обороны.

Тогда же официально завершилась миссия Вооруженных сил Германии Air and Missile Defense Task Force (AMD TF) по защите польского логистического хаба Жешув, которая предусматривала развертывание систем Patriot.