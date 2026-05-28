Санду лишила гражданства Молдовы двух уроженцев Украины
Новости — Четверг, 28 мая 2026, 17:25 —
Президент Молдовы Майя Санду подписала указ о лишении гражданства двух уроженцев Украины – Валерия Кнышчука, 1970 года рождения, и Виталия Морля, 1988 года рождения.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Realitatea.
Соответствующий указ был подписан 25 мая на основании Конституции и Закона о гражданстве.
Решение о лишении гражданства вступает в силу с момента публикации в "Официальном мониторе".
Причины такого решения пока неизвестны.
Недавно Санду лишила молдовского гражданства еще пятерых человек из непризнанного Приднестровья.
В конце февраля Мая Санду уже лишила гражданства Молдовы девять действующих или бывших чиновников из непризнанного Приднестровья.
