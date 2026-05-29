МИД Румынии: падение дрона в Галаце – безответственная эскалация со стороны России

МИД Румынии назвал падение дрона на многоквартирный дом в городе Галац в ночь на 29 мая "серьезной и безответственной эскалацией" со стороны России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в заявлении румынского министерства, опубликованном утром 29 мая.

В министерстве отметили, что дрон, участвовавший в бомбардировке объектов инфраструктуры в Украине, упал в городе Галац, вызвав пожар на крыше жилого дома. Два человека получили легкие ранения, а жильцов здания эвакуировали.

"Этот инцидент является серьезной и безответственной эскалацией со стороны Российской Федерации. Румыния примет необходимые дипломатические меры в ответ на это серьезное нарушение международного права и ее воздушного пространства", – говорится в заявлении румынского МИД.

В ведомстве добавили, что Румыния проинформировала союзников и генерального секретаря НАТО об обстоятельствах и обратилась с просьбой принять меры для ускорения передачи ей средств противодействия беспилотникам.

"Российская Федерация остается государством-агрессором, ведущим незаконную войну, что имеет серьезные последствия для региональной безопасности и безопасности граждан. Российская Федерация несет прямую ответственность за эти серьезные и безответственные действия", – заявили в румынском дипведомстве.

Румыния, добавили в МИД, будет действовать с максимальной решимостью для усиления международного давления на Российскую Федерацию с целью достижения немедленного и всеобъемлющего прекращения огня.

В ночь на 29 мая, во время российской атаки на Украину, дрон врезался в 10-этажный дом в румынском городе Галац, два человека были госпитализированы, 70 эвакуированы.

В Минобороны Румынии сообщили, что с начала полномасштабной войны России против Украины на территории страны 47 раз находили обломки беспилотников.