Минобороны Италии: опасную эскалацию в Румынии нельзя терпеть

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что инцидент с падением дрона РФ в румынском городе Галац – это опасная эскалация, которую нельзя терпеть.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в заявлении министра, опубликованном Минобороны Италии.

Крозетто выразил "решительное осуждение" инцидента с российским дроном, который попал в жилой дом в городе Галац, в результате чего два человека получили ранения, среди них один ребенок.

"Это является опасной и безответственной эскалацией, которую нельзя терпеть. Мы выражаем нашу глубочайшую солидарность и поддержку вице-премьеру и министру обороны Румынии Раду Мируце и всему народу Румынии", – подчеркнул Крозетто.

Он подчеркнул, что "безопасность одного члена Альянса и Европейского Союза является безопасностью для всех нас".

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что инцидент с падением российского дрона на жилой дом в Румынии демонстрирует пересечение Россией еще одной границы.

В ночь на 29 мая, во время российской атаки на Украину, дрон врезался в 10-этажный дом в румынском городе Галац, два человека были госпитализированы, 70 эвакуировали. Это был российский дрон типа "Герань-2".

Глава МИД Румынии Оана Цою заявила, что падение российского дрона на жилой дом в Галаце соответствует критериям, которые оправдывают применение статьи 4 НАТО относительно консультаций с союзниками.