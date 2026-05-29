У ЄС заявили, що інцидентом у Румунії Росія перетнула ще одну межу

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що інцидент із падінням російського дрона на житловий будинок в Румунії демонструє перетин Росією ще однієї межі.

Про це вона написала 29 травня у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Фон дер Ляєн заявила про "повну солідарність з Румунією та її народом".

"Загарбницька війна Росії перетнула ще одну межу. Російський безпілотник вторгся на територію Румунії та завдав удару по густонаселеному району, внаслідок чого постраждали цивільні особи. На території ЄС", – написала фон дер Ляєн.

ЄС продовжить зміцнювати безпеку та потенціал стримування, особливо на східному кордоні, і буде посилювати тиск на Росію, підкреслила очільниця Єврокомісії.

Крім того, на подію відреагував глава Євроради Антоніу Кошта. Він також висловив повну солідарність та підтримку Румунії.

"Ескалація дій з боку Росії на території ЄС є безрозсудною та безвідповідальною. Я рішуче засуджую це порушення повітряного простору Румунії та міжнародного права. ЄС об’єднався у своїх зусиллях щодо посилення тиску на Росію за допомогою санкцій та зміцнення оборонного потенціалу, зокрема вздовж нашого східного кордону", – написав глава Євроради у соцмережі Х.

У ніч проти 29 травня, під час російської атаки на Україну, безпілотник врізався у 10-поверховий будинок в румунському місті Галац, двоє людей були госпіталізовані, 70 евакуювали. Це був російський дрон типу "Герань-2".

Очільниця МЗС Румунії Оана Цою заявила, що падіння російського дрона на житловий будинок у Галаці відповідає критеріям, які виправдовують застосування статті 4 НАТО щодо консультацій з союзниками.

У Румунії пояснили, що брак часу та обмеження, в умовах яких змушена працювати армія, стали причиною того, що російський дрон не було збито у Галаці.