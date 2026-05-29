ЗМІ: Греція висловить протест Києву через знайдений морський дрон

Греція готує офіційний дипломатичний протест до Києва після того, як поблизу грецького острова було виявлено, ймовірно, український морський дрон з вибухівкою.

Про це, як пише "Європейська правда", стало відомо Euractiv від дипломатичних джерел.

Міністр закордонних справ Греції Георгіос Герапетрітіс у четвер поінформував главу європейської дипломатії Каю Каллас про цей інцидент, що ще більше загострило і без того складні відносини між Афінами та Києвом.

Дипломатичні джерела в Афінах повідомили, що Греція, як очікується, найближчими днями подасть офіційну ноту протесту до України.

Морський дрон був виявлений рибалками поблизу острова Лефкада після того, як, судячи з усього, у нього сталася несправність дистанційного керування. За повідомленнями, він перевозив 100 кг вибухівки. Грецькі посадовці підозрюють, що його метою було вразити корабель російського "тіньового флоту", що діє у Середземному морі.

Цей інцидент викликав політичний резонанс у Греції, де посадовці побоюються можливого збитку для туристичної галузі країни.

Афіни попередили, що не дозволять Середземному морю стати театром військових дій. Раніше цього місяця міністр оборони Греції Нікос Дендіас заявив, що "Україна винна нам дуже велике вибачення".

Нагадаємо, безпілотник знайшли грецькі рибалки – його прибило до узбережжя західного острова Лефкада. В МЗС України заявили про відсутність свідчень того, що цей апарат пов’язаний з українськими операторами.