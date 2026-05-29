СМИ: Греция выразит протест Киеву из-за найденного морского дрона

Греция готовит официальный дипломатический протест в Киев после того, как вблизи греческого острова был обнаружен украинский морской дрон со взрывчаткой.

Об этом, как пишет "Европейская правда", стало известно Euractiv от дипломатических источников.

Министр иностранных дел Греции Георгиос Герапетритис в четверг проинформировал главу европейской дипломатии Каю Каллас об этом инциденте, что еще больше обострило и без того сложные отношения между Афинами и Киевом.

Дипломатические источники в Афинах сообщили, что Греция, как ожидается, в ближайшие дни подаст официальную ноту протеста в Украину.

Морской дрон был обнаружен рыбаками вблизи острова Лефкада после того, как, судя по всему, у него произошла неисправность дистанционного управления. По сообщениям, он перевозил 100 кг взрывчатки. Греческие чиновники подозревают, что его целью было поразить корабль российского "теневого флота", действующего в Средиземном море.

Этот инцидент вызвал политический резонанс в Греции, где чиновники опасаются возможного ущерба для туристической отрасли страны.

Афины предупредили, что не позволят Средиземному морю стать театром военных действий. Ранее в этом месяце министр обороны Греции Никос Дендиас заявил, что "Украина должна нам очень большое извинение".

Напомним, беспилотник нашли греческие рыбаки – его прибило к побережью западного острова Лефкада. В МИД Украины заявили об отсутствии свидетельств того, что этот аппарат связан с украинскими операторами.