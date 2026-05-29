У парламенті Румунії вимагають відставки міністра оборони після інциденту у Галаці

Фракція однієї з провідних румунських партій у Сенаті закликала до остаточної відставки міністра оборони Раду Міруце, який залишається на посаді як "виконувач обов’язків", після влучання "Шахеда" у багатоповерхівку в прикордонному місті.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Фракція Соціал-демократичної партії у румунському Сенаті закликала до "негайної та остаточної" відставки міністра оборони після влучання російського безпілотника в багатоповерхівку в Галаці.

В оприлюдненій заяві сенатори від соціал-демократів засудили інцидент у Галаці та заявили, що це "демонстрація того, що буває, коли безвідповідальність бере гору над безпекою громадян".

Вони наголошують, що це далеко не перший російський дрон у румунському небі, та вважають, що Польща та Естонія набагато краще адаптувалися до таких ризиків, ніж Румунія.

"Вимагаємо негайно відставки Раду Міруце з посади, з якої його і так звільнили, тому що оборона країни і безпека громадян – не гра для аматорів", – заявили вони.

Нагадаємо, соціал-демократи були одним з коаліційних партнерів в останньому румунському уряді, проте після виходу з урядової коаліції минулого місяця ініціювали вотум недовіри уряду Іліє Боложана, що завершився його відставкою. На цей час усі міністри працюють у ролі виконувачів обов’язків, тривають консультації щодо формування нового кабінету.

Як відомо, у ніч проти 29 травня, під час російської атаки по півдню України, безпілотник врізався у дах 10-поверхового будинку у прикордонному румунському місті Галац. Дрон ідентифікували як російський апарат типу "Шахед" / "Герань-2".

Румунські військові пояснили, що не встигли збити безпілотник через брак часу на реагування та низку обмежень в умовах мирного часу.

В МЗС Румунії назвали інцидент "серйозною і безвідповідальною ескалацією" з боку Росії та викликали російського посла; президент скликав Раду нацбезпеки.

Румунія бачить підстави активувати "консультаційну" 4-ту статтю Північноатлантичного договору та просить союзників передислокувати додаткові засоби для боротьби з дронами.