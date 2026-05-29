В парламенте Румынии требуют отставки министра обороны после инцидента в Галаце

Фракция одной из ведущих румынских партий в Сенате призвала к окончательной отставке министра обороны Раду Мируце, который остается на посту как "исполняющий обязанности", после попадания "Шахеда" в многоэтажку в приграничном городе.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Фракция Социал-демократической партии в румынском Сенате призвала к "немедленной и окончательной" отставке министра обороны после попадания российского беспилотника в многоэтажку в Галаце.

В обнародованном заявлении сенаторы от социал-демократов осудили инцидент в Галаце и заявили, что это "демонстрация того, что бывает, когда безответственность берет верх над безопасностью граждан".

Они отмечают, что это далеко не первый российский дрон в румынском небе, и считают, что Польша и Эстония гораздо лучше адаптировались к таким рискам, чем Румыния.

"Требуем немедленно отставки Раду Мируце с должности, с которой его и так уволили, потому что оборона страны и безопасность граждан – не игра для любителей", – заявили они.

Напомним, социал-демократы были одним из коалиционных партнеров в последнем румынском правительстве, однако после выхода из правительственной коалиции в прошлом месяце инициировали вотум недоверия правительству Илие Боложана, который завершился его отставкой. В настоящее время все министры работают в качестве исполняющих обязанности, продолжаются консультации по формированию нового кабинета.

Как известно, в ночь на 29 мая, во время российской атаки по югу Украины, беспилотник врезался в крышу 10-этажного дома в приграничном румынском городе Галац. Дрон идентифицировали как российский аппарат типа "Шахед" / "Герань-2".

Румынские военные объяснили, что не успели сбить беспилотник из-за нехватки времени на реагирование и ряда ограничений в условиях мирного времени.

В МИД Румынии назвали инцидент "серьезной и безответственной эскалацией" со стороны России и вызвали российского посла; президент созвал Совет нацбезопасности.

Румыния видит основания активировать "консультационную" 4-ю статью Североатлантического договора и просит союзников передислоцировать дополнительные средства для борьбы с дронами.