Прем'єр Румунії перервав візит до Молдови через інцидент у Галаці

Виконувач обов’язків прем’єр-міністра Румунії Іліє Боложан вирішив перервати візит до сусідньої Молдови після нічного інциденту у місті Галац, де російський ударний дрон влучив у житлову багатоповерхівку.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Іліє Боложан, який прибув до Молдови ще звечора 28 травня, оголосив про дострокове завершення візиту до сусідів після нічного інциденту у прикордонному місті Галац, де російський дрон типу "Шахед" врізався у багатоповерхівку.

"Я відбуду як належне наступні дві зустрічі і повертаюся до Бухареста", – повідомив Боложан. Серед іншого, це зустріч з президенткою Молдови Маєю Санду.

Вранці йому довелось пропустити термінове засідання Ради нацбезпеки, скликане президентом.

За даними Digi24 i G4Media, для швидшого повернення до Бухареста Іліє Боложан терміново запросив літак.

Нагадаємо, прем’єр та усі міністри румунського уряду наразі працюють у ролі виконувачів обов’язків, тривають консультації щодо формування нового кабінету.

Як відомо, у ніч проти 29 травня, під час російської атаки по півдню України, безпілотник врізався у дах 10-поверхового будинку у прикордонному румунському місті Галац. Внаслідок влучання виникла пожежа, пошкоджена квартира, постраждали двоє людей. Дрон ідентифікували як російський апарат типу "Шахед" / "Герань-2".

Румунські військові пояснили, що не встигли збити безпілотник через брак часу на реагування та низку обмежень в умовах мирного часу.

В МЗС Румунії назвали інцидент "серйозною і безвідповідальною ескалацією" з боку Росії та викликали російського посла.

Румунія бачить підстави активувати "консультаційну" 4-ту статтю Північноатлантичного договору та просить союзників передислокувати додаткові засоби для боротьби з дронами.