Премьер Румынии прервал визит в Молдову из-за инцидента в Галаце

Исполняющий обязанности премьер-министра Румынии Илие Боложан решил прервать визит в соседнюю Молдову после ночного инцидента в городе Галац, где российский ударный дрон попал в жилую многоэтажку.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Илие Боложан, который прибыл в Молдову еще вчера 28 мая, объявил о досрочном завершении визита к соседям после ночного инцидента в приграничном городе Галац, где российский дрон типа "Шахед" врезался в многоэтажку.

"Я отбуду как должное следующие две встречи и возвращаюсь в Бухарест", – сообщил Боложан. Среди прочего, это встреча с президентом Молдовы Майей Санду.

Утром ему пришлось пропустить срочное заседание Совета нацбезопасности, созванное президентом.

По данным Digi24 i G4Media, для быстрого возвращения в Бухарест Илие Боложан срочно запросил самолет.

Напомним, премьер и все министры румынского правительства сейчас работают в роли исполняющих обязанности, продолжаются консультации по формированию нового кабинета.

Как известно, в ночь на 29 мая, во время российской атаки по югу Украины, беспилотник врезался в крышу 10-этажного дома в приграничном румынском городе Галац. В результате попадания возник пожар, повреждена квартира, пострадали два человека. Дрон идентифицировали как российский аппарат типа "Шахед" / "Герань-2".

Румынские военные объяснили, что не успели сбить беспилотник из-за нехватки времени на реагирование и ряда ограничений в условиях мирного времени.

В МИД Румынии назвали инцидент "серьезной и безответственной эскалацией" со стороны России и вызвали российского посла.

Румыния видит основания активировать "консультационную" 4-ю статью Североатлантического договора и просит союзников передислоцировать дополнительные средства для борьбы с дронами.