Туск закликав лідерів України і Польщі не сваритись через минуле

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відреагував на розгортання скандалу довкола присвоєння елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.

Про це він написав в Х, передає "Європейська правда".

Туск закликав президентів України та Польщі не сваритись через минуле, оскільки від цього виграє хтось інший.

"Якщо ми будемо сваритися через минуле, майбутнє виграє хтось інший. Президент України повинен нарешті це зрозуміти. Президент Польщі теж. Поки не стало запізно!" – написав прем'єр Польщі.

Президент Володимир Зеленський присвоїв почесне найменування "імені Героїв УПА" Окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Це рішення викликало обурення МЗС Польщі. У четвер відбулася зустріч заступника міністра закордонних справ Польщі Марчина Босацького з послом України Василем Боднаром, якому висловили протест та пояснили, що цей крок є болючим для поляків.

Також стало відомо, що польський президент Кароль Навроцький буде домагатися позбавлення президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди Польщі через його рішення присвоїти елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.