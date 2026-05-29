Туск призвал лидеров Украины и Польши не ссориться из-за прошлого

Премьер-министр Польши Дональд Туск отреагировал на скандал вокруг присвоения элитному подразделению украинских ССО имени Героев УПА.

Об этом он написал в Х, передает "Европейская правда".

Туск призвал президентов Украины и Польши не ссориться из-за прошлого, поскольку от этого выиграет кто-то другой.

"Если мы будем ссориться из-за прошлого, будущее выиграет кто-то другой. Президент Украины должен наконец это понять. Президент Польши тоже. Пока не стало слишком поздно!" – написал премьер Польши.

Президент Владимир Зеленский присвоил почетное наименование "имени Героев УПА" Отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций ВСУ.

Это решение вызвало возмущение МИД Польши. В четверг состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Польши Марчина Босацкого с послом Украины Василием Боднаром, которому выразили протест и объяснили, что этот шаг является болезненным для поляков.

Также стало известно, что польский президент Кароль Навроцкий будет добиваться лишения президента Украины Владимира Зеленского высшей награды Польши из-за его решения присвоить элитному подразделению украинских ССО наименование Героев УПА.