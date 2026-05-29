Фіцо вважає, що до інциденту в Румунії призвела відсутність діалогу між ЄС і РФ

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо нарікає на відсутність діалогу між Росією і ЄС у контексті останнього інциденту в румунському місті Галац, де російський ударний дрон влучив у житлову багатоповерхівку.

Про це Фіцо написав в Х, передає "Європейська правда".

Він висловив повну солідарність з урядом Румунії у зв’язку з інцидентом із дроном. Водночас Фіцо нагадав свої слова про те, що за відсутності діалогу між Європейським Союзом та Російською Федерацією будь-який безпілотник, який випадково потрапив у повітряний простір, може призвести до ескалації напруженості, "з якою ми, можливо, не зможемо впоратися".

"Закликаю до стриманості у висловлюваннях, що розпалюють пристрасті, та ще раз наголошую на необхідності негайного започаткування діалогу між Європейським Союзом та Російською Федерацією", – заявив Фіцо.

Як відомо, у ніч проти 29 травня, під час російської атаки по півдню України, безпілотник врізався у дах 10-поверхового будинку у прикордонному румунському місті Галац. Внаслідок влучання виникла пожежа, пошкоджена квартира, також постраждали двоє людей. Дрон ідентифікували як російський апарат типу "Шахед" / "Герань-2".

Румунські військові пояснили, що не встигли збити безпілотник через брак часу на реагування та низку обмежень в умовах мирного часу.

В МЗС Румунії назвали інцидент "серйозною і безвідповідальною ескалацією" з боку Росії та викликали російського посла.

Румунія бачить підстави активувати "консультаційну" 4-ту статтю Північноатлантичного договору та просить союзників передислокувати додаткові засоби для боротьби з дронами.