Фицо считает, что к инциденту в Румынии привело отсутствие диалога между ЕС и РФ

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сетует на отсутствие диалога между Россией и ЕС в контексте последнего инцидента в румынском городе Галац, где российский ударный дрон попал в жилую многоэтажку.

Об этом Фицо написал в Х, передает "Европейская правда".

Он выразил полную солидарность с правительством Румынии в связи с инцидентом с дроном. В то же время Фицо напомнил о своих словах о том, что в отсутствие диалога между Европейским союзом и Российской Федерацией любой беспилотник, случайно попавший в воздушное пространство, может привести к эскалации напряженности, "с которой мы, возможно, не сможем справиться".

"Призываю к сдержанности в высказываниях, разжигающих страсти, и еще раз подчеркиваю необходимость немедленного начала диалога между Европейским Союзом и Российской Федерацией", – заявил Фицо.

Как известно, в ночь на 29 мая, во время российской атаки по югу Украины, беспилотник врезался в крышу 10-этажного дома в приграничном румынском городе Галац. В результате попадания возник пожар, повреждена квартира, также пострадали два человека. Дрон идентифицировали как российский аппарат типа "Шахед" / "Герань-2".

Румынские военные объяснили, что не успели сбить беспилотник из-за нехватки времени на реагирование и ряда ограничений в условиях мирного времени.

В МИД Румынии назвали инцидент "серьезной и безответственной эскалацией" со стороны России и вызвали российского посла.

Румыния видит основания активировать "консультационную" 4-ю статью Североатлантического договора и просит союзников передислоцировать дополнительные средства для борьбы с дронами.