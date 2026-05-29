Президент Чехии о попадании "Шахеда" в Румынии: не следует ограничиваться совместным осуждением

Президент Чехии Петр Павел призвал не ограничиваться совместным осуждением в ответ на инцидент в румынском городе Галац, где российский ударный дрон попал в жилой многоэтажный дом.

Об этом он написал в X, передает "Европейская правда".

Павел назвал инцидент с ударом российского беспилотника по жилому дому в городе Галац беспрецедентным и абсолютно неприемлемым.

"Однако мы не должны ограничиваться лишь совместным осуждением этого инцидента. Поэтому я однозначно поддерживаю призыв президента Румынии Дана к решительной международной реакции. Россия должна четко осознать, что мы не будем терпеть таких атак", – заявил президент Чехии.

Премьер Чехии Андрей Бабиш также "категорически осудил" российские атаки на украинскую инфраструктуру, в результате которых один из дронов попал в жилой дом на территории Румынии и ранил двух человек.

"Чешская Республика твердо поддерживает наших партнеров по альянсу, и мы также осуждаем продолжающуюся российскую агрессию против Украины", – добавил он.

Как известно, в ночь на 29 мая, во время российской атаки на юг Украины, беспилотник врезался в крышу 10-этажного дома в приграничном румынском городе Галац. В результате попадания возник пожар, повреждена квартира, также пострадали два человека. Дрон идентифицировали как российский аппарат типа "Шахед" / "Герань-2".

Румынские военные объяснили, что не успели сбить беспилотник из-за нехватки времени на реагирование и ряда ограничений в условиях мирного времени.

В МИД Румынии назвали инцидент "серьезной и безответственной эскалацией" со стороны России и вызвали российского посла.

Румыния видит основания для активации "консультативной" 4-й статьи Североатлантического договора и просит союзников передислоцировать дополнительные средства для борьбы с дронами.