Туск: решение Зеленского вызывает беспокойство с точки зрения наших отношений

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что решение президента Украины о присвоении украинскому воинскому подразделению названия "Героев УПА" вызывает беспокойство с точки зрения двусторонних отношений и задевает историческую чувствительность Польши.

Об этом он заявил в пятницу журналистам в Сейме, передает "Европейская правда" со ссылкой на PAP.

Премьер-министр Польши, комментируя решение президента Украины, заявил, что "у нас есть очень серьезная проблема".

Он отметил, что этот шаг "без необходимости вновь выносит вопрос исторических разногласий на довольно тревожный уровень".

"Решение президента Зеленского, конечно, задевает нашу историческую чувствительность и, на мой взгляд, снова без необходимости выносит на такой довольно тревожный уровень вопрос этих исторических разногласий, различных интерпретаций", – отметил премьер Польши.

Туск добавил, что "каждый народ имеет право на свои интерпретации".

"Но президент Зеленский и наши украинские друзья должны осознавать, что означает с точки зрения каждой полькой и каждого поляка это мрачное наследие УПА", – сказал он.

Туск подчеркнул, что решение президента Украины "вызывает тревогу с точки зрения наших (польско-украинских – ред.) отношений".

Премьер также призвал президентов Украины и Польши не ссориться из-за прошлого, поскольку от этого выиграет кто-то другой.

Президент Владимир Зеленский присвоил почетное наименование "имени Героев УПА" Отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций ВСУ.

Это решение вызвало возмущение МИД Польши. В четверг состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Польши Марчина Босацкого с послом Украины Василием Боднаром, которому выразили протест и объяснили, что этот шаг является болезненным для поляков.

Также стало известно, что польский президент Кароль Навроцкий будет добиваться лишения президента Украины Владимира Зеленского высшей награды Польши из-за его решения присвоить элитному подразделению украинских ССО название Героев УПА.