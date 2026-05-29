Королеву Данії вдруге за місяць виписали з лікарні

Королеву Данії Маргрете виписали з лікарні у п’ятницю, 29 травня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили в королівському палаці.

Королеву Данії виписали з лікарні "Рігсгоспіталет". У палаці запевнили, що вона "почувається добре", але "їй слід і надалі дотримуватися режиму спокою".

"Питання щодо участі королеви Маргрете у запланованих заходах буде вирішуватися на постійній основі. Наразі жодних змін у раніше оголошених офіційних заходах не передбачається", – додали у заяві.

Госпіталізація королеви сталася 25 травня – менше як за тиждень після виписки з лікарні.

Перед тим їй зробили процедуру ангіопластики (малоінвазивна операція, яку призначають при звуженні або закупорці артерій та вен), після того, як її госпіталізували через біль у грудях.

Королеву Маргрете кілька разів госпіталізували протягом останніх років. 16 квітня їй виповнилось 86 років.