Королеву Дании во второй раз за месяц выписали из больницы
Королеву Дании Маргрете выписали из больницы в пятницу, 29 мая.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в королевском дворце.
Королеву Дании выписали из больницы "Ригсгоспиталет". В дворце заверили, что она "чувствует себя хорошо", но "ей следует и в дальнейшем соблюдать режим покоя".
"Вопрос об участии королевы Маргрете в запланированных мероприятиях будет решаться на постоянной основе. На данный момент никаких изменений в ранее объявленных официальных мероприятиях не предвидится", – добавили в заявлении.
Госпитализация королевы произошла 25 мая – менее чем через неделю после выписки из больницы.
Перед этим ей провели процедуру ангиопластики (малоинвазивная операция, которую назначают при сужении или закупорке артерий и вен), после того как ее госпитализировали из-за болей в груди.
Королеву Маргрете несколько раз госпитализировали в течение последних лет. 16 апреля ей исполнилось 86 лет.