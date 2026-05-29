Королеву Дании во второй раз за месяц выписали из больницы

Королеву Дании Маргрете выписали из больницы в пятницу, 29 мая.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в королевском дворце.

Королеву Дании выписали из больницы "Ригсгоспиталет". В дворце заверили, что она "чувствует себя хорошо", но "ей следует и в дальнейшем соблюдать режим покоя".

"Вопрос об участии королевы Маргрете в запланированных мероприятиях будет решаться на постоянной основе. На данный момент никаких изменений в ранее объявленных официальных мероприятиях не предвидится", – добавили в заявлении.

Госпитализация королевы произошла 25 мая – менее чем через неделю после выписки из больницы.

Перед этим ей провели процедуру ангиопластики (малоинвазивная операция, которую назначают при сужении или закупорке артерий и вен), после того как ее госпитализировали из-за болей в груди.

Королеву Маргрете несколько раз госпитализировали в течение последних лет. 16 апреля ей исполнилось 86 лет.