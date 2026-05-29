Сикорский о переименовании подразделения ССО в честь "Героев УПА": я разочарован

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил о разочаровании решением президента Украины Владимира Зеленского о присвоении украинскому военному подразделению названия "Героев УПА".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Радослав Сикорский, отвечая на вопрос о планах Кароля Навроцкого, который обратился в Капитулу Белого Орла с просьбой лишить президента Украины польской награды, заявил, что "это прерогатива президента".

"Оцените это решение сами", – коротко ответил глава МИД на пресс-конференции.

"Я разочарован тем, что президент Зеленский не учел нашу историческую чувствительность", – прокомментировал он далее.

"Дональд Туск уже метко подытожил это. А именно, что если мы поссоримся из-за прошлого, то кто-то другой навяжет нам будущее. От польско-украинского спора о прошлом выиграет только Путин", – отметил Сикорский.

Президент Владимир Зеленский присвоил почетное наименование "имени Героев УПА" Отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций ВСУ.

Это решение вызвало возмущение МИД Польши. В четверг состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Польши Марчина Босацкого с послом Украины Василием Боднаром, которому выразили протест и объяснили, что этот шаг является болезненным для поляков.

Также стало известно, что польский президент Кароль Навроцкий будет добиваться лишения президента Украины Владимира Зеленского высшей награды Польши из-за его решения присвоить элитному подразделению украинских ССО наименование Героев УПА.