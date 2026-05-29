Турция "обеспокоена" из-за российской атаки на их судно в Одесской области

Министерство иностранных дел Турции выразило обеспокоенность по поводу "эскалации конфликта" после того, как в ночь на 29 мая турецкое грузовое судно подверглось атаке российских дронов в Одесской области.

Об этом говорится в соответствующем заявлении, которое цитирует "Европейская правда".

В МИД заявили, что судно, принадлежащее турецкой компании и плавающее под флагом Вануату, которое перевозило сухие грузы из Одесской области в Турцию, подверглось атаке беспилотного летательного аппарата, в результате чего двое турков из состава экипажа получили легкие травмы.

"Состояние наших граждан, находящихся на борту, тщательно отслеживается нашим Генеральным консульством в Одессе", – отметили во внешнеполитическом ведомстве Турции.

В ведомстве заявили, что доносят "обеспокоенность относительно рисков и угроз, которые несет для региона недавняя эскалация военных действий в Черном море", а также "предостережения относительно ее возможных негативных последствий" для Турции, до "всех сторон".

"Мы еще раз призываем все стороны воздержаться от шагов, которые могут привести к неконтролируемой эскалации конфликта. Наши призывы по обеспечению безопасности судоходства для гражданских судов в Черном море и прекращения войны путем переговоров остаются актуальными", – добавили в МИД Турции.

Отметим, в ночь на 29 мая РФ нанесла целенаправленный удар по турецкому судну, которое шло из порта в Одесской области в Турцию, в результате атаки вспыхнул пожар.

В декабре 2025 года МИД Турции выступил с беспокойством после атаки на судно турецкой компании, которое было повреждено в украинском порту Черноморск.

Тогда в Министерство иностранных дел Турции вызвали представителей посольств Украины и России, чтобы выразить обеспокоенность серией атак на суда российского "теневого флота" в Черном море.

Президент Эрдоган назвал эти атаки "тревожным обострением".