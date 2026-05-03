Британским авиакомпаниям разрешили отменять рейсы в целях экономии авиатоплива

Британские авиакомпании получили "зеленый свет" от правительства на отмену или объединение рейсов для экономии авиационного топлива в летний сезон.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.

Британское правительство принимает такие меры, чтобы избежать серьезных сбоев в работе авиационной отрасли. Авиакомпании сейчас пересматривают свои расписания, чтобы определить, какие рейсы можно отменить заранее и вызвать наименьшие задержки.

Новое законодательство также позволит объединять расписания на маршрутах, где в день выполняется несколько рейсов в одно место. Это поможет предотвратить отмену рейсов в последнюю минуту.

Отмечается, что перевозчики будут отменять рейсы задолго до даты полета – как минимум за две недели, а это означает, что пассажиры смогут выбрать альтернативные маршруты.

Чиновники заявили, что если на рейсы не будет продана значительная часть билетов, их также могут отменить, чтобы предотвратить растрату топлива из-за запуска почти пустых самолетов.

Как известно, война в Иране вызвала опасения относительно работы авиакомпаний в Европе из-за вероятности дефицита топлива, значительные объемы которого поступали с Ближнего Востока.

На этом фоне крупнейший европейский авиационный холдинг, Lufthansa Group, объявил омасштабном сокращении летнего расписания из-за рекордного подорожания авиационного топлива.

В то же время генеральный директор Ryanair Holdings Plc Майкл О’Лири заявил, что "все меньше беспокоится" о возможном дефиците авиационного топлива в Европе в ближайшие месяцы.

В венгерской авиакомпании Wizz Air также не считают вероятным дефицит авиационного топлива, несмотря на опасения относительно его нехватки в случае продолжения войны в Иране.

Также рекомендуем ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": Иран нанес удар по европейской авиации. Почему авиакомпании в ЕС отменяют рейсы и повышают цены.