Более 60% эстонцев готовы участвовать в обороне страны

Более 60% эстонцев, а среди этнических эстонцев – почти 70%, готовы стать на защиту своей страны в пределах своих умений и возможностей.

Как сообщает ERR, пишет "Европейская правда", такими оказались результаты очередного регулярного опроса по заказу Министерства обороны Эстонии.

81% респондентов считают, что Эстония должна в любом случае дать отпор агрессору, если подвергнется нападению. Более половины убеждены, что страна продержится до тех пор, как поступит подкрепление от союзников.

62% опрошенных выразили готовность участвовать в обороне страны в пределах своих возможностей и умений – это такой же результат, как в течение последних двух лет. Среди этнических эстонцев готовность составляет 69%, тогда как среди представителей других национальностей – 48%.

81% одобрительно оценивают регулярное проведение резервистских сборов, почти 80% одобрительно оценивают совместные с союзниками учения в воздушном пространстве страны.

Доля людей, которые считают, что будущее будет более опасным, чем нынешняя ситуация, выросла до 33% и превысила долю тех, кто считает, что ситуация особо не изменится (29%).

Опасения возможной агрессии против Эстонии не входит в топ-причины беспокойства, хотя возможной ее считают 49%. На первых местах среди угроз, которые выглядят наиболее вероятными, оказались дезинформация и кибератаки – их считают вероятными или очень вероятными 86% и 84% соответственно.

По сравнению с 2025 годом, уменьшилась доля тех, кто видит непосредственную угрозу для страны в стремлении России восстановить влияние в регионе (с 62% до 56%).

