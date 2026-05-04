Во Франции ультралевый Меланшон объявил о намерении баллотироваться на пост президента

В воскресенье ультралевый политик Жан-Люк Меланшон объявил о своем четвертом участии в президентских выборах во Франции, став одним из самых известных кандидатов, официально присоединившихся к гонке.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

"Да, я являюсь кандидатом", – заявил 74-летний левый политик, назвав себя наиболее подходящим для того, чтобы противостоять "бурному периоду в мировой истории", указав на геополитические, экономические и экологические риски.

Меланшон, который почти два десятилетия назад вышел из левоцентристской Социалистической партии, чтобы продвигать более радикальный политический курс, был сильнейшим левым кандидатом на последних двух президентских выборах, заняв третье место с небольшим отставанием от своей ультраправой соперницы Марин Ле Пен в 2022 году.

Последние опросы показали, что Меланшон набирает от 10,5% до 13% голосов и, возможно, столкнется с ультраправыми во втором туре, в зависимости от того, какие еще кандидаты выдвинут свои кандидатуры. В настоящее время его считают самым слабым вариантом для противостояния ультраправым из-за низкого рейтинга одобрения.

Меланшон стал одной из самых поляризующих фигур во французской политике, пользуясь поддержкой прочной базы лояльных сторонников, в то время как его оппоненты изображают его как экстремиста.

Некоторые из его ключевых политических предложений включают ограничение наследства, выход Франции из НАТО и возвращение минимального пенсионного возраста к 60 годам.

Эмманюэль Макрон ранее заявил, что не будет заниматься политикой после того, как его полномочия истекут в 2027 году.

Если лидер ультраправых Марин Ле Пен не сможет баллотироваться из-за решения суда, то на данный момент опросы показывают, что ее протеже Жордан Барделла имеет наибольшие шансы стать следующим президентом Франции.

