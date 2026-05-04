Самолет премьера Испании совершил аварийную посадку в Анкаре по пути на саммит в Армении

Самолет, на котором премьер-министр Испании Педро Санчес направлялся в Армению, в воскресенье, 3 мая, был вынужден совершить внеплановую посадку в турецкой Анкаре из-за технических неполадок.

Об этом пишет El Pais, передает "Европейская правда".

Как сообщил государственный секретарь по вопросам коммуникаций, испанская делегация из-за инцидента с самолетом провела ночь в столице Турции.

Ожидается, что Санчес сможет продолжить поездку в понедельник, 4 мая, после устранения проблем с самолетом.

Премьер Испании должен принять участие в 8-м саммите Европейского политического сообщества, который проходит в Ереване.

Напомним, в сентябре самолет с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен во время полета в Болгарию вынужден был приземлиться по бумажным картам из-за сбоев в работе GPS, которые считают следствием российского вмешательства.

А в октябре самолет, в котором находился глава Пентагона Пит Хегсет, из-за трещины в лобовом стекле совершил внеплановую посадку.