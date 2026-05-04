Рютте заявив, що союзники зрозуміли невдоволення Трампа

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що європейські країни "зрозуміли сигнал" президента США Дональда Трампа після того, як він оголосив про виведення американського контингенту з Німеччини.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами у Вірменії, передає Reuters, пише "Європейська правда".

Трамп звинуватив деякі країни НАТО в тому, що вони не роблять достатньо для підтримки США у війні з Іраном. Як ще один знак свого невдоволення європейськими союзниками США оголосили минулого тижня про плани виведення 5 тисяч військовослужбовців з Німеччини.

У понеділок, 4 травня, Рютте прокоментував це питання під час візиту до Єревана, де проходить саміт Європейської політичної спільноти.

"Так, з боку США було певне розчарування, але європейці дослухалися. Зараз вони дбають про те, щоб усі двосторонні угоди про розміщення військових баз виконувалися", – наголосив генеральний секретар НАТО.

Рютте також зазначив, що "все більше" європейських країн розміщують такі засоби, як мінні тральники, поблизу Перської затоки, щоб бути готовими до "наступного етапу".

Як повідомлялося, після рішення адміністрації США про скорочення контингенту в Німеччині очільники комітетів з питань збройних сил Сенату та Палати представників республіканці Роджер Вікер та Майк Роджерс закликали перемістити виведених військових на східний фланг НАТО.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, коментуючи рішення Вашингтона, заявив, що європейці повинні взяти на себе більшу відповідальність за власну безпеку.

А Трамп пізніше заявив, що планує "набагато більше" скорочення військ у Німеччині, ніж 5 тисяч.

Віцепрем’єр та міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що його країна веде переговори із США щодо збереження та розширення американського контингенту в Польщі.